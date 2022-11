மகனைப் பற்றி உருக்கமாக பதிவிட்ட ஆரவ்.. குவியும் ஆசீர்வாதங்கள் எல்லாத்துக்கும் காரணம் "இவர்தானாம்"

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு திரைப்படங்களில் நடித்துக் கொண்டிருக்கும் ஆரவ் தன்னுடைய மகனை பற்றி வெளியிட்ட பதிவு ரசிகர்களின் மத்தியில் பல்வேறு வாழ்த்துக்களையும், ஆசீர்வாதங்களையும் பெற்று வருகிறது.

நடிகர் ஆரவ் தன்னுடைய மகனின் பிறந்த நாளுக்கு புகைப்படங்களை பதிவிட்டு வித்தியாசமாக வாழ்த்துக்களை கூறி இருக்கிறார்.

English summary

Arav, who is acting in films after Bigg Boss, has been receiving many wishes and blessings from fans for his post about his son.Actor Arav posted pictures of his son on his birthday and wished him differently.