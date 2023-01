பிரபல சீரியலை சூசகமாக கலாய்த்த எதிர்நீச்சல் இயக்குனர்..நெட்டிசன்களின் கருத்தை அப்படியே கூறிவிட்டாரே

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சன் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் எதிர் நீச்சல் சீரியலின் இயக்குனர் தான் மற்ற சீரியல்களின் கதையைப் போல தனித்து இல்லாமல் தனித்துவமாக இருப்பதற்கு காரணத்தைப் பற்றி கூறியிருக்கிறார்.

சில சீரியல்களில் கதையை நகர்த்த வேண்டும் என்று சம்பந்தமே இல்லாத கதையை எடுத்து வருவதாக அதனால் தான் ரசிகர்கள் அதை வெறுக்கின்றனர் என்று கூறி இருக்கிறார்.

வீட்டில் நடக்காத விஷயங்களை சீரியலில் காட்டுகின்றனர். சிலர் கடத்தல் சீன்களை அதிகமாக காட்டுகின்றனர் என திருச்செல்வம் ரோஜா சீரியலை மறைமுகமாக கலாய்திருப்பதாக ரசிகர்கள் கருத்து கூறி வருகிறார்கள்.

எதிர்நீச்சல் சீரியலில் இயக்குனர் அந்த சீரியலில் வெற்றிக்கு என்ன காரணம் என்று முதல்முறையாக மனம் திறந்து பேசி இருக்கிறார் அந்த வீடியோவை ரசிகர்கள் பகிர்ந்து வருகின்றனர்.

English summary

The director of the serial Ethirneechal, which is being aired on Sun TV, has told about the reason why the story of the serial is unique and not unique like other serials. In some serials, fans hate it because they take unrelated stories to move the story. They show things that do not happen at home in the serials. Fans opined that Thiruchelvam has indirectly mixed the Roja serial as some show too many kidnapping scenes.