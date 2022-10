"தம்பி எங்க மடி கிடைச்சாலும் போய் சாஞ்சிக்கிற”... பிக் பாஸ் அசல் கோலாரை கலாய்த்த திருச்சி சாதனா

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் ஆறாவது சீசனில் போட்டியாளராக கலந்து கொண்டிருக்கும் அசல் கோலார் பற்றி டிக் டாக் பிரபலமான திருச்சி சாதனா பேசிய வீடியோவை ரசிகர்கள் பகிர்ந்து வருகின்றனர்.

சமூக வலைத்தளத்தில் அசல் கோலார் பற்றி பலரும் பல விதமான கருத்துக்களை தெரிவித்து கொண்டு இருக்கும்போது, திருச்சி சாதனா பிக் பாஸ் வீட்டிற்குள் விளையாட செல்லச் சொன்னால் அங்கே தம்பி அசல் கோலார் அனைவரையும் தடவிக் கொண்டிருக்கிறார் என்று பங்கமாக கலாய்த்து கொண்டிருக்கிறார்.

மன்சூர் அலிகான் உடன் பிக் பாஸ் குழு பேச்சுவார்த்தை! அவர் சொன்ன ஒரே கண்டிஷன்..இனி தான் ஆட்டம் ஆரம்பம்

English summary

Fans are sharing a video of Tik Tok famous Trichy Sadhana talking about Asal Kolar, who is a contestant in the sixth season of Bigg Boss. While many people are expressing different opinions about Asal Kolar on social media, when Trichy Sadhana asks her to go inside the Bigg Boss house, her younger brother Asal Kolar is teasing everyone. He is working hard.