தன்னுடைய குடும்ப வேலை இதுதான்.. பாடகியாக ஆகவில்லை என்றால்? மனம் திறந்த ராஜ லக்ஷ்மி

oi-V Vasanthi

சென்னை: பாடகி ராஜலட்சுமி தான் பாடகி ஆகவில்லை என்றால் ஒரு தமிழ் ஆசிரியராக ஆகிருப்பேன் என்று தன்னுடைய கனவை குறித்து கூறியிருக்கிறார்.

ராஜலட்சுமியின் குடும்ப தொழில் தறி நெய்வது தானாம். ஏழ்மையான குடும்பத்தில் இருந்து பாடகியாக மாறிய கடின சூழலை பற்றி பேசி இருக்கிறார்.

தற்போது பாடகியாகவும், நடிகையாகவும் தனது திறமையை நிரூபித்துக் கொண்டிருந்தாலும் தன்னுடைய சிறுவயது கனவு நிறைவேறவில்லை என்று ஏக்கத்தோடு கூறி இருக்கிறார்.

English summary

Singer Rajalakshmi has said about her dream that if she had not become a singer, she would have become a Tamil teacher.Rajalakshmi's family business is weaving. He talks about the difficult situation he faced to become a singer from a poor family.Although she is now proving her talent as a singer and actress, she wistfully says that her childhood dream has not been fulfilled.