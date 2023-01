அடி தாங்க முடியலமா..வலைத்தளத்தில் பரவி வரும் டான்சர் ரமேஷ் உயிரோடுஇருக்கும் போது எடுக்கப்பட்ட வீடியோ

டான்சர் ரமேஷ் சமீபத்தில் உயிரிழந்த நிலையில் அவருடைய பழைய வீடியோ ஒன்று சமூக வலைத்தளத்தில் ரசிகர்களால் பகிரப்பட்டு வருகிறது. இரண்டாவது மனைவி அடித்ததால் வலி தாங்க முடியவில்லை என்று வீட்டில் இருப்பவர்களோடு தகராறு செய்து கொண்

oi-V Vasanthi

சென்னை: ஜீ தமிழ் டான்ஸ் ஜோடி டான்ஸ் நிகழ்ச்சியின் மூலம் பிரபலம் அடைந்த டான்ஸர் ரமேஷ் சமீபத்தில் மரணம் அடைந்திருக்கிறார்.

அவருடைய மரணத்திற்கு முன்பு எடுக்கப்பட்ட வீடியோ ஒன்று சமூக வலைதளத்தில் ரசிகர்களால் அதிகமாக பகிரப்பட்டு வருகிறது.

இந்த வீடியோவில் மது போதையில் டான்ஸர் ரமேஷ் தன்னுடைய மனைவி தன்னை அடித்து விட்டதாகவும் அதனால் தான் செத்து விடலாமா என்று கையில் டேபிள் பேனை உடைத்து வைத்துக்கொண்டு பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்.

Dancer Ramesh, who rose to fame with Zee Tamil Dance Jodi Dance, passed away recently.A video taken before his death has been widely shared by fans on social media.In this video Ramesh, a drunk dancer, is talking with a broken table pan in his hand, saying that his wife has beaten him and that he will die because of that.