என்னோட ஓட்டு இந்த போட்டியாளருக்கு தான்.. ரட்சிதாவின் கணவர் வெளியிட்ட பதிவு.. காரணம் அதுதானோ?

oi-V Vasanthi

சென்னை: விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் ரட்சிதாவின் கணவர் தான் யாருக்கு ஓட்டு போட்டார் என்று முதல்முறையாக பதிவை வெளியிட்டு இருக்கிறார்.

ரட்சிதாவுக்கு ஆரம்பம் முதலே ஆதரவு கொடுத்து வந்த அவருடைய கணவர் தினேஷ் முதல்முறையாக வேறு போட்டியாளருக்கு ஓட்டு போட்டு அந்த ஸ்கிரீன்ஷாட்டை தன்னுடைய இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் பதிவு செய்து இருக்கிறார்.

English summary

For the first time, Rachitha's husband has posted a video of who he voted for in the Bigg Boss show being aired on Vijay TV. Her husband Dinesh, who has been supporting Rachitha since the beginning, has voted for a different contestant for the first time and has recorded the screenshot on his Instagram page.