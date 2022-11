விஜய் டிவி பிரபலத்தோடு பாக்கியலட்சுமி சீரியல் நடிகைக்கு திருமணம்.. மறைத்த ரகசியம் லீக் ஆகிவிட்டது

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பாக்கியலட்சுமி சீரியலில் அமிர்தாவாக நடிக்கும் ரித்திகா விஜய் டிவி பிரபலம் ஒருவரை திருமணம் செய்ய இருக்கிறாராம்.

பார்ப்பதற்கு பக்கத்து வீட்டு பெண் போல பார்த்ததும் ரசிகர்களை கவர்ந்து விடும் ரித்விகா குக் வித் கோமாளி நிகழ்ச்சியின் மூலமாக தனது சமையல் திறமையை காட்டி தன்னுடைய கலகலப்பான திறமையின் மூலமாக ரசிகர்களை கவர்ந்தவர் தான். தற்போது சீரியலில் நடித்து வருகிறார். இந்த நிலையில் இவருக்கு திடீரென திருமணம் நிச்சயிக்கப்பட்டிருக்கிறதாம்.

English summary

Rithika Vijay, who plays Amritha in Baakkiyalakshmi serial, is getting married to a TV celebrity. Rithika, who looks like the girl next door, has captivated the fans by showing her cooking skills through the show Cook with comali and has captivated the fans with her lively talent. He is currently acting in a serial. In this situation, he is suddenly married.