சீரியல் நடிகரை 43 வயதில் திருமணம் செய்த நடிகை சீதா... அவருடைய விவாகரத்தான இரண்டாவது கணவர் இவர்தான்!?

சென்னை: நடிகை சீதாவின் கடந்த கால வாழ்க்கையை தற்போது ரசிகர்களின் மத்தியில் பரபரப்பாக பேசப்பட்டு வருகிறது.

தற்போது தனியாக தன்னுடைய அம்மாவோடு வசித்து வரும் சீதாவின் திருமண வாழ்க்கை பலருக்கும் தெரியாத விஷயங்கள் இப்போது மீண்டும் பரபரப்பை ஏற்படுத்துகிறது.

நடிகர் பார்த்திபனை பிரிந்த பிறகு ஒரு சில வருடங்கள் கழித்து சீதா சீரியல் நடிகரை திருமணம் செய்து இருக்கிறார்.

Actress Seetha's past life is currently being talked about a lot among fans.Currently living alone with her mother, Seetha's married life is causing a lot of buzz.A few years after her breakup with actor Parthiban, Seetha is married to the serial actor.