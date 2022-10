எதிர்நீச்சல் ரேணுகாவிற்கு இவ்வளவு பெரிய மகனா...? முதல் முறை வெளியான குடும்ப புகைப்படம்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சன் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் எதிர்நீச்சல் சீரியலில் ரேணுகா கேரக்டரில் நடிக்கும் பிரியதர்ஷினி தன்னுடைய குடும்ப புகைப்படத்தை வெளியிட்டு இருக்கிறார்.

தன்னைவிட வளர்ந்த அவருடைய மகனை பார்த்து இவருக்கு இவ்வளவு பெரிய மகான் இருக்கிறாரா? என்று பலர் வியப்படைந்து இருக்கிறார்கள்.

தீபாவளி பண்டிகையை தன்னுடைய குடும்பத்துடன் கொண்டாடிய பிரியதர்ஷினிக்கு பலரும் வாழ்த்துக்களை கூறி வருகிறார்கள்.

மாமியாரின் காலில் விழுந்த எதிர்நீச்சல் ஜனனி...என்னம்மா நடிக்கிறாங்கப்பா.. நம்ப முடியலையே..!!

English summary

Priyadarshini, who is playing the character of Renuka in Sun TV's Ethir neechal serial, has released her family photo. Does she have such a big crush on her son, who is older than her? Many people are surprised. Many people are congratulating Divyadarshini who celebrated Diwali with her family.