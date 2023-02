சீரியலில் மட்டுமல்ல நிஜ வாழ்க்கையிலும் ஜோடியாக மாறிய பிரபலசீரியல் நடிகர்கள்..எதிர்பார்க்காத ட்விஸ்ட்

ஜீ தமிழில் ஒளிபரப்பாகி வரும் தவமாய் தவமிருந்து சீரியலில் கணவன் மனைவியாக நடிக்கும் நடிகர்கள் நிஜ வாழ்க்கையில் தங்களுக்கு எங்கேஜ்மென்ட் முடிந்து இருக்கிறது என்று அறிவித்திருக்கிறார்கள்.

சென்னை: ஜீ தமிழில் முன்னணியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் சீரியலில் ரீல் ஜோடியாக நடித்தவர்கள் தற்போது நிஜ வாழ்க்கையில் ரியல் ஜோடியாக மாறி இருக்கின்றனர்.

சீரியல் நடிகை சந்தியா மற்றும் சீரியல் நடிகர் பிரிட்டோ இருவருக்கும் எங்கேஜ்மென்ட் முடிந்து இருக்கிறது என்று அதிகாரப்பூர்வமாக சமூக வலைத்தள பக்கத்தில் அறிவித்திருக்கின்றனர்.

சீரியலில் இவர்கள் இருவரும் எலியும் பூனையுமாக சண்டை போட்டுக் கொண்டிருக்கும் கணவன் மனைவியாக இருக்கும் நிலையில் நிஜ வாழ்க்கையில் ஒற்றுமையாக இருக்க ரசிகர்கள் வாழ்த்துக்கள் கூறி வருகின்றனர்.

The actors who acted as real couple in the serial telecasted on Zee Tamil have now become real couple in real life.Serial actress Sandhya and serial actor Britto have officially announced on their social media pages that their engagement is over.In the serial, these two are fighting like a cat and a mouse as husband and wife, and fans are wishing them to be united in real life.