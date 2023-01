கேரளாவில் களைகட்டிய புத்தாண்டு! ஒரே நாளில் 107 கோடிக்கு மது விற்பனை! டஃப் கொடுப்பாங்க போலயே!

Thiruvananthapuram

oi-Rajkumar R

திருவனந்தபுரம் : கேரள மாநிலத்தில் இதுவரை இல்லாத அளவு மது விற்பனை அரசு மது கடைகளில் நடந்திருக்கிறது. புத்தாண்டு தினத்தில் அம்மாநிலத்தில் உள்ள பெவ்கோ கடைகளில் 100 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் மதுபானங்கள் விற்பனையாகியுள்ளன.

தமிழக அரசின் மதுவிலக்கு ஆயத்த தீர்வு துறை அமைச்சகத்தின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் டாஸ்மாக் நிறுவனம் செயல்பட்டு வருகிறது இதன் மூலம் தமிழகம் முழுவதும் சுமார் 2000க்கும் மேற்பட்ட மதுபான கடைகளும் அதனுடன் இணைந்த மதுக்கூடங்களும் செயல்பட்டு வருகிறது.

டாஸ்மாக் நிறுவனத்தின் மூலம் சில்லறை விற்பனை வாயிலாக ஒரு நாளைக்கு சராசரியாக 100 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் வருவாய் கிடைக்கும் நிலையில் வார விடுமுறை மற்றும் தீபாவளி போன்ற விசேஷ நாட்களில் பல மடங்கு விற்பனை அதிகரிக்கும்.

English summary

Alcohol sales in state liquor shops have been unprecedented in the state of Kerala. On New Year's Day, Bevco stores in the state sold more than Rs 100 crore worth of liquor.