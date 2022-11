அப்பா உயிர் முக்கியம்.. கல்லீரல் தானத்துக்கு அனுமதியுங்க..நீதிமன்றம் சென்ற 17 வயது மகள்.. நெகிழ்ச்சி

Thiruvananthapuram

திருவனந்தபுரம்: ‛‛அப்பாவின் உயிர காப்பாற்ற வேண்டும். கல்லீரல் தானம் செய்ய விதிகளில் தளர்வு செய்து அனுமதி அளிக்க வேண்டும்'' எனக்கூறி கேரளா உயர்நீதிமன்றத்தில் 17 வயது மகள் மனுத்தாக்கல் செய்து நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளார். இந்த மனு மீது தற்போது விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருகிறது.

கேரளாவை சேர்ந்தவர் 48 வயது நபர். இவருக்கு மனைவி மற்றும் 17 வயது நிரம்பிய மகள் உள்ளார். இந்நிலையில் தான் அந்த நபர் கல்லீரல் பிரச்சனையால் பாதிக்கப்பட்டார்.

இதையடுத்து அவர் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். அங்கு அவரை டாக்டர்கள் பரிசோதித்தனர். இந்த சோதனையில் அதிர்ச்சி முடிவு வெளியானது.

Father's life must be saved. The 17-year-old daughter filed a petition in the Kerala High Court saying that the rules should be relaxed and allowed for liver donation. The petition is currently being investigated.