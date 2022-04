நடிகையை கடத்தி “அந்த” வீடியோ..ஹேக்கர்களுடன் நடிகருக்கு தொடர்பு? கைதாகிறாரா காவ்யா மாதவன்? பரபர கேரளா

Thiruvananthapuram

oi-Rajkumar R

திருவனந்தபுரம் : கேரளாவில் 2017ஆம் ஆண்டு பிரபல நடிகை காரில் கடத்தப்பட்டு பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளாக்கப்பட்ட சம்பவத்தில் வழக்கு குறித்த முன்னேற்ற அறிக்கை இன்று குற்றப் பிரிவு நீதிமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.

கேரளா தமிழ் மற்றும் தெலுங்கு திரையுலகில் முன்னணி நடிகையாக இருந்த ஒருவர் கடந்த 2017ஆம் ஆண்டு கேரளாவில் படப்பிடிப்பு முடிந்து வீட்டுக்கு செல்லும் போது ஒரு கும்பலால் கடத்தப்பட்டு பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டார்.

அப்போது அந்த கும்பல் நடிகையை வீடியோ எடுத்ததாகவும் இந்த கும்பலுடன் மலையாள திரையுலகின் பிரபல நடிகர் திலீப்புக்கு தொடர்பு இருந்ததாக தகவல் வெளியானது. இதையடுத்து திலீப் உள்ளிட்டோர் கைது செய்யப்பட்டு தற்போது ஜாமீனில் வெளிவந்தனர்.

காருக்குள் நடிகையை சிதைத்து வீடியோ.. நடிகர் திலீப் தலைக்கு மேல் தொங்கும் கத்தி.. 2வது நாளாக விசாரணை

English summary

A progress report on the case of a famous actress who was abducted in a car in 2017 in Kerala and subjected to sexual harassment has been filed in the Criminal Division Court today.