போலீசாரை கொல்ல சதி.. வழக்கில் இறுகும் பிடி.. செல்போன்களை கேரள நீதிமன்றத்தில் ஒப்படைத்த நடிகர் திலீப்

Thiruvananthapuram

oi-Rajkumar R

திருவனந்தபுரம் : நடிகை பாலியல் பலாத்கார வழக்கை விசாரிக்கும் போலீசாரை கொல்ல சதித்திட்டம் தீட்டியது தொடர்பான வழக்கில் நடிகர் திலீப் செல்போன்களை நீதிமன்றத்தில் ஒப்படைத்தார்.

கேரள மாநிலம் திருச்சூரில் படப்பிடிப்பு முடிந்து வீட்டிற்குத் திரும்பிய போது கேரளாவைச் சேர்ந்த பிரபல நடிகை ஒருவர் ஐந்து பேர் கொண்ட மர்ம கும்பலால் கடத்தப்பட்டு பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளாக்கப்பட்ட சம்பவம் தமிழ் மற்றும் மலையாளத் திரைப்பட உலகை மட்டுமல்லாது இந்தியா முழுவதும் கடுமையான அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியது.

இதுதொடர்பாக பாதிக்கப்பட்ட நடிகை தரப்பில் புகார் அளிக்கப்பட்டதை அடுத்து பாலியல் வன்கொடுமை சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட முக்கிய குற்றவாளி உட்பட 6 பேர் கைதாகினர். மேலும் நடிகைக்கு பாலியல் வன்கொடுமை கொடுக்கப்பட்டபோது உடந்தையாக இருந்ததாக நடிகையின் கார் ஓட்டுநர் என்பவர் நீதிமன்றத்தில் சரணடைந்தார்.

போலீஸ் எஸ்பி கைகளை வெட்ட பிளான் போட்டாரா நடிகர் திலீப்.. பாய்ந்தது புதிய வழக்கு.. நடந்தது என்ன?

English summary

Actor Dileep has handed over his cell phones to the court in a case related to the conspiracy to kill the police investigating the rape case of the actress.