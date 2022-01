நடிகையை சிதைத்து வீடியோ..போலீசாரை கொல்ல சதித் திட்டம்.. மீண்டும் கைதாகிறாரா பிரபல நடிகர்..?

Thiruvananthapuram

oi-Rajkumar R

திருவனந்தபுரம் : கேரள காவல்துறை அதிகாரிகளை கொல்வதற்காக சதித் திட்டம் தீட்டியதாக தொடரப்பட்ட வழக்கில் இன்று நடிகர் திலீப்புக்கு முன் ஜாமீன் மறுக்கப்பட்டால், உடனே அவரை கைது செய்ய போலீசார் தீவிரமாக உள்ளனர்.

கேரள மாநிலம் திருச்சூரில் படப்பிடிப்பு முடிந்து வீட்டிற்குத் திரும்பிய போது கேரளாவைச் சேர்ந்த பிரபல நடிகை ஒருவர் ஐந்து பேர் கொண்ட மர்ம கும்பலால் கடத்தப்பட்டு பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளாக்கப்பட்ட சம்பவம் தமிழ் மற்றும் மலையாளத் திரைப்பட உலகை மட்டுமல்லாது இந்தியா முழுவதும் கடுமையான அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியது.

இதுதொடர்பாக பாதிக்கப்பட்ட நடிகை தரப்பில் புகார் அளிக்கப்பட்டதை அடுத்து பாலியல் வன்கொடுமை சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட முக்கிய குற்றவாளி உட்பட 6 பேர் கைதாகினர். மேலும் நடிகைக்கு பாலியல் வன்கொடுமை கொடுக்கப்பட்டபோது உடந்தையாக இருந்ததாக நடிகையின் கார் ஓட்டுநர் என்பவர் நீதிமன்றத்தில் சரணடைந்தார்.

இந்தியாவில் லாக்டவுன் தேவையில்லை.. ஏன் தெரியுமா?.. மத்திய அமைச்சர் பேட்டி!

English summary

If actor Dilip is denied bail today in connection with the ongoing case of conspiracy to kill Kerala police officers, the police are keen to arrest him immediately.