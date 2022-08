கேரளா சிபிஎம் மாநிலச் செயலாளராக எம்வி கோவிந்தன்.. அமைச்சரவையில் மாற்றமா? நாளை முக்கிய ஆலோசனை

Thiruvananthapuram

oi-Yogeshwaran Moorthi

திருவனந்தபுரம்: மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் கேரள மாநிலச் செயலாளர் பதவியை கொடியேரி பாலகிருஷ்ணன் ராஜினாமா செய்த நிலையில், புதிய மாநிலச் செயலாளராக எம்வி கோவிந்தன் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

கேரளாவில் 2006 முதல் 2011 வரை முதல்வர் அச்சுதானந்தன் தலைமையிலான சிபிஎம் ஆட்சியில் உள்துறை அமைச்சாக பணியாற்றியவர் கொடியேரி பாலகிருஷ்ணன். அதனைத்தொடர்ந்து 2015ம் ஆண்டு மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் கேரள மாநிலச் செயலாளராக பொறுப்பேற்றார். இதனைத்தொடர்ந்து இரண்டாவது முறையாக 2018ம் ஆண்டு மீண்டும் தேர்வு செய்யப்பட்டார்.

இதனைத்தொடர்ந்து கடந்த 2020ம் ஆண்டு நவம்பரில் போதைப்பொருள் கடத்தல் வழக்கில் அவரது மகன் பினீஷ் கொடியேரி அமலாக்க இயக்குநரகத்தால் கைது செய்யப்பட்டார். அப்போது கொடியேரி பாலகிருஷ்ணன் உடல்நிலையை காரணம் காட்டி பதவி விலகினார். கிட்டத்தட்ட ஓராண்டு சிறையில் இருந்து பினீஷ் கொடியேரி ஜாமீனில் வெளிவந்த பின்னர், மீண்டும் கேரள மாநில செயலாளராக கொடியேரி பாலகிருஷ்ணன் பதவியேற்றுக் கொண்டார்.

( கேரளா சிபிஎம் மாநிலச் செயலாளராக எம்வி கோவிந்தன் நியமனம்) After Kodiyeri Balakrishnan stepped down as the state secretary of the Communist Party of India (Marxist) in Kerala, state Excise Minister MV Govindan took charge of the post.