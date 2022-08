கேரளாவில் வெளுக்கும் அடைமழை.. மூணாறு செல்பவர்கள் கவனத்திற்கு.. அலர்ட் செய்யும் தமிழ்நாடு வெதர்மேன்!

Thiruvananthapuram

oi-Yogeshwaran Moorthi

திருவனந்தபுரம்: அடுத்த சில நாட்களுக்கு மூணாறு-க்கு பயணம் மேற்கொள்ள வேண்டாம் என்று தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் அறிவுறுத்தியுள்ளார்.

மத்திய மற்றும் வடக்கு கேரளா பகுதிகளில் தொடர்ந்து பெய்து வரும் மழையால் மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டு உள்ளது. தற்போது பெய்து வரும் மழை மேலும் 3 நாட்களுக்கு நீடிக்கும் என்று இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்து உள்ளது. இதன் காரணமாக திருச்சூர், இடுக்கி, பத்தினம்திட்டா, கோட்டயம், ஆலப்புழா, எர்ணாகுளம் மற்றும் பாலக்காடு உள்ளிட்ட 8 மாவட்டங்களுக்கு ரெட் அலர்ட் விடுக்கப்பட்டு உள்ளது.

English summary

The normal life of the people has been affected due to continuous rains in central and northern Kerala. Tamil Nadu Weatherman Pradeep John has advised not to travel to Munnar for the next few days.