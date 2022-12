பாபர் மசூதியை இடித்தது நாங்கள்தான்.. சர்ச்சையை கிளப்பிய பஜ்ரங்தள்! பேரணியில் தொடர் முழக்கம்

Thiruvananthapuram

oi-Halley Karthik

திருவனந்தபுரம்: அயோத்தியில் பாபர் மசூதியை இடித்தது நாங்கள்தான் என்று வெளிப்படையாக பஜ்ரங்தள் அமைப்பினர் முழக்கமிட்டவாறு வீதிகளில் ஊர்வலமாக சென்றுள்ளனர்.

கடந்த 1992ம் ஆண்டு டிசம்பர் 6ம் தேதி உத்தரப் பிரதேசத்தின் அயோத்தியில் இருந்த பாபர் மசூதி இடிக்கப்பட்டது. இந்த மசூதி இடிக்கப்பட்டது வேண்டுமானால் 1992ஆக இருக்கலாம்.

ஆனால் இதற்கான திட்டமிடல் பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பே தொடங்கிவிட்டதாக இந்த வழக்கை ஆய்வு செய்த பலரும் கூறியுள்ளனர். அதாவது 1949ம் ஆண்டுதான் இதற்கான முக்கிய பிரச்னை தொடங்கியது.

இன்று பாபர் மசூதி இடிப்பு தினம்.. தமிழகத்தில் 1.20 லட்சம் போலீஸ் பாதுகாப்பு.. வெடிகுண்டு சோதனை

English summary

In Ayodhya, the Bajrang Dal activists marched through the streets shouting that it was we who demolished the Babri Masjid. Videos related to this are now spreading rapidly on social media.