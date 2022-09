மூச்சு வாங்க ஓடிவந்த சிறுமி.. ராகுல் கையை பிடித்து துள்ளி குதித்து ஆனந்த கண்ணீர்..நெகிழ்ச்சி சம்பவம்

Thiruvananthapuram

oi-Nantha Kumar R

திருவனந்தபுரம்: காங்கிரஸ் கட்சியின் ராகுல் காந்தி இந்திய ஒற்றுமைக்கான நடைப்பயணம் என்ற பெயரில் ‛பாரத் ஜோடோ யாத்திரை' மேற்கொண்டு வருகிறார். இந்த நடைப்பயணம் கேரளாவில் நடைபெற்று வரும் நிலையில் ராகுல் காந்தியை பார்க்க கூட்டத்தில் ஓடிவந்த சிறுமி, அவரது கையை பிடித்து உற்சாகத்தில் துள்ளி குதித்து ஆனந்த கண்ணீர் வடித்தார். இதையடுத்து அவரை சகோதரத்துவ பாசத்துடன் ராகுல்காந்தி கட்டியணைத்த சம்பவம் நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

காங்கிரஸ் கட்சி இந்தியாவில் மீண்டும் தனது செல்வாக்கை நிரூபிக்கும் கட்டாயத்தில் உள்ளது. இதற்கான பணிகளை காங்கிரஸ் கட்சி துவங்கி உள்ளது.

2024 நாடாளுமன்ற தேர்தலையொட்டி காங்கிரஸ் கட்சி தொண்டர்களை உற்சாகப்படுத்தும் வகையிலும், கட்சியை பலப்படுத்தவும் ராகுல் காந்தி இந்திய ஒற்றுமைக்கான நடைப்பயணம் என்ற பெயரில் பாரத் ஜோடோ யாத்திரையை துவங்கி உள்ளார்.

English summary

Congress party's Rahul Gandhi is undertaking Bharat Jodo Yatra'' in the name of Walk for Indian Unity''. While this walk is taking place in Kerala, the girl ran into the crowd to see Rahul Gandhi, held his hand and jumped in excitement and shed tears of joy. Subsequently, the incident of Rahul Gandhi tying her with brotherly affection has caused a sensation.