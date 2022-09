இதுதான் யாத்திரையா? கேரளாவில் 18 நாள்! உபியில் மட்டும் வெறும் 2 நாள்! ராகுல் காந்தியை விளாசிய சிபிம்

Thiruvananthapuram

oi-Halley Karthik

திருவனந்தபுரம்: ராகுல் காந்தி தேச ஒற்றுமை யாத்திரையில் பங்கேற்று நடைப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள நிலையில், இந்த நடைப்பயணம் குறித்து மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி விமர்சனம் தெரிவித்துள்ளது.

காங்கிரஸ் எதிர்க்கட்சியாக உள்ள கேரளாவில் இந்த யாத்திரை 18 நாட்கள் நடைபெறும் நிலையில், உத்தரப் பிரதேசத்தில் இந்த யாத்திரை வெறும் 2 நாட்கள்தான் நடைபெறுகிறது.

இதனை குறிப்பிட்டு சிபிஎம் கேலிச்சித்திரத்தை வெளியிட்டுள்ளது. இதற்கு காங்கிரஸ் தரப்பிலும் பதில் விமர்சனம் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

While Rahul Gandhi is participating in the Bharat Jodo Yatra and walking, the Marxist Communist Party has criticized this yatra. In Kerala, where Congress is the opposition party, this yatra is held for 18 days, while in Uttar Pradesh, this yatra is held for just 2 days. CPM has published a caricature referring to this. Congress has also criticized it.