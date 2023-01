சபரிமலை அரவணைப்பாயாசத்தில் நச்சு! உடனடியாக தடுத்து நிறுத்திய நீதிமன்றம்.. 6 லட்சம் டின் பாயாசம் தேக்கம்

Thiruvananthapuram

திருவனந்தபுரம்: கேரளாவின் சபரிமலை ஐயப்பன் கோயிலில் தற்போது இருப்பில் உள்ள சுமார் 6 லட்சம் டின் அரவணைப்பாயசம் பக்தர்களுக்கு விநியோகிக்கப்படக் கூடாது என்று அம்மாநில உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவுப் பிறப்பித்துள்ளது. இதனையடுத்து தற்போது அரவணைப்பாயசம் விநியோகம் முற்றிலுமாக நிறுத்தப்பட்டுள்ளது.

சபரிமலை கோயிலில் அரவணைப்பாயசம் என்பது ஐயப்பனுக்காக பிரத்யேகமாக தயாரிக்கப்படும் பாயாசமாகும். இங்கு தயாரிக்கப்படும் அரவணைப்பாயசத்தின் சுவை போல வேறு எங்கும் பாயாசம் இதே சுவையுடன் கிடைப்பதில்லை. தற்போது மகர விளக்கு பூஜை தொடங்கப்பட்டுள்ள நிலையில், பக்கதர்களின் வருகை அதிகரித்துள்ளது. ஐயப்பனுக்கு என தயாரித்து படைக்கப்பட்ட இந்த அரவணைப்பாயசம் தரிசனத்திற்கு வரும் பக்தர்களுக்கு கொடுக்கப்படும்.

ஆனால் இதில் சமீபத்தில் ஒரு சர்ச்சை எழுந்தது. அதாவது, இந்த அரவணைப்பாயசத்தில் பயன்படுத்தப்படும் ஏலக்காய் தரமற்று இருப்பதாக குற்றம்சாட்டப்பட்டது. இந்த குற்றச்சாட்டை ஏலக்காய் வியாபாரி ஒருவர் முன் வைத்திருந்தார். சில நாட்களுக்கு முன்னர் அரவணைப்பாயசத்திற்கு ஏலக்காயை சபரிமலை தேவஸ்தானம் ஏலம் மூலம் கொள்முதல் செய்யதது. இந்த ஏலத்தில் பங்கேற்று தோல்வியடைந்த ஒரு வியாபாரிதான் இக்குற்றச்சாட்டை முன்வைத்து மாநில உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்திருந்தார்.

English summary

Kerala's Sabarimala Ayyappan temple has been ordered by the Kerala High Court to stop distribution of around 6 lakh tins of Aravanipayasam to devotees. After this, the distribution of Aravanipayasam has been completely stopped.