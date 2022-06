இது ஒருதலைபட்சம்.. ஆணை, பெண் பலாத்காரம் செய்தால் வழக்கு தொடர சட்டம் இல்லை.. கேரள ஹைகோர்ட் ஆதங்கம்

Thiruvananthapuram

oi-Nantha Kumar R

திருவனந்தபுரம்: பலாத்கார தண்டனை வழங்கப்படும் இந்திய தண்டனை சட்டம் 376 பாலினம் அடிப்படையில் நடுநிலையாக இல்லை. திருமண வாக்குறுதி அளித்து ஆண் ஒருவரை பெண் ஏமாற்றினால் அவர் மீது வழக்கு தொடர முடியாது. ஆனால் அதே குற்றத்துக்காக ஆண் மீது வழக்கு தொடரலாம். இதனால் இந்த சட்டம் நடுநிலையுடன் இருக்க வேண்டும்'' என கேரள உயர்நீதிமன்றம் கருத்து தெரிவித்துள்ளது. கேரள மாநிலத்தை சேர்ந்த தம்பதி கருத்துவேறுபாட்டால் விவாகரத்து கோரி நீதிமன்றத்தை அணுகினர். வழக்கை விசாரித்த நீதிமன்றம் இருவருக்கும் விவாகரத்து வழங்கியது.

“5 கட்சி மாறிய செந்தில் பாலாஜி சொன்னது உண்மைதான்.. எனக்கு பக்குவம் போதாது” - அண்ணாமலை பதிலடி!

தற்போது அந்த தம்பதி பிரிந்து உள்ள நிலையில் குழந்தையை யார் வளர்ப்பது என்பது தொடர்பான வழக்கு கேரள உயர்நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வருகிறது.

English summary

Section 376 is not a gender -Neutral Provision. If a Woman tricks A Man Under False Promise of marriage, She cant be prosecuted, but a man can be prosecuted for the same offence. what kind of law is this? it should be gender neutral says Kerala high court.