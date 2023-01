"ஆளும் அரசை விமர்சிக்க நான் என்ன எதிர்க்கட்சித் தலைவரா".. கேரள ஆளுநரின் திடீர் மனமாற்றம் ஏன்?

Thiruvananthapuram

oi-Mani Singh S

திருவனந்தபுரம்: அரசை தொடர்ந்து விமர்சிக்க நான் ஒன்றும் எதிர்க்கட்சி தலைவர் இல்லை என்று கேரள ஆளுநர் ஆரிப் முகம்மது கான் கூறியுள்ளார். கேரள அரசுடன் தொடர்ந்து மோதல் போக்கை கையாண்டு வந்த ஆளுநரின் இந்த பேச்சு தற்போது அம்மாநில அரசியல் வட்டாரத்தில் கவனம் பெற்றுள்ளது.

எதிர்க்கட்சிகள் ஆளும் மாநிலங்களில் ஆளுநர் அரசியல் சாசன மாண்புகளுக்கு எதிராக செயல்படுவதாக எதிர்க்கட்சிகள் முன்வைக்கும் தொடர் குற்றச்சாட்டுக்களில் ஒன்றாக உள்ளது.

தமிழ்நாடு தொடங்கி மேற்கு வங்காளம் வரை இந்த சலசலப்புகள் நீடித்து வருகின்றன. அதிலும் கேராளவில் அந்த மாநில ஆளுநர் ஆரிப் முகம்மது கானுக்கும் முதல்வர் பினராயி விஜயனுக்கும் கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே கடும் மோதல் போக்கு நிலவி வந்தது.

English summary

Kerala Governor Arif Mohammad Khan has said that I am not an opposition leader to continue to criticize the government. This speech of the governor, who has been dealing with the ongoing conflict with the Kerala government, has now received attention in the political circles of the state.