சின்னஞ்சிறிய கரகுளம் கிராமத்தில் வட்டமடித்த விமானம்.. யாருனு பார்த்தா இளம் விமானியான நம்ம ஜெனி!

oi-Vishnupriya R

திருவனந்தபுரம்: கேரளாவில் 21 வயதில் விமானத்தை இயக்கிய இளம் பெண் விமானி ஜெனி ஜெரோமை பாராட்டி வருகிறார்கள்.

திருவனந்தபுரம் மாவட்டம் கரகுளம் கிராமத்தைச் சேர்ந்த பியாஸ்ட்ரா- ஜெரோம் தம்பதியின் மகள் ஜெனி ஜெரோம் (21). இவர் கேரளாவின் மிக குறைந்த வயது பெண் விமானி என்ற பெருமைக்கு சொந்தக்காரர் ஆவார்.

இவர் நேற்று முன் தினம் சார்ஜாவில் இருந்து திருவனந்தபுரம் வந்த ஏர் அரேபியா (ஜி-9-449) விமானத்தில் இணை விமானியாக பணியாற்றி வந்தார்.

English summary

Kerala girl as pilot and take off aircraft to her hometown on her first journey.