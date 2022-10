கடவுளின் தேசத்துக்கு வந்த சோதனை! விடாமல் துரத்தும் ஆப்பிரிக்க பன்றி காய்ச்சல்! கொத்தாய் கொல்ல முடிவு

Thiruvananthapuram

oi-Rajkumar R

திருவனந்தபுரம் : கேரள மாநிலம் திருச்சூரில் உள்ள தனியார் பண்ணையில் ஆப்பிரிக்க பன்றி காய்ச்சல் காரணமாக பன்றிகள் கூட்டம் கூட்டமாக இறந்த நிலையில், அந்த பகுதியில் இருந்து ஒரு கிலோ மீட்டர் சுற்றளவில் இருக்கும் பன்றிகளை கொல்ல கேரள அரசு முடிவு செய்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியிருக்கின்றன..

உலக மக்களை அச்சுறுத்தலில் ஆழ்த்தி தற்போது ஓரளவு குறைந்துள்ள கொரோனா பாதிப்பிலிருந்து மீள்வதற்குள் குரங்கு அம்மை, பன்றி காய்ச்சல் பாதிப்பு என அடுத்தடுத்து நோய்களால் மேற்கத்திய நாடுகள் பீதிக்குள்ளாகி இருக்கின்றன.

இந்தியாவைப் பொறுத்தவரை கொரோனா பாதிப்பு வெகுவாக கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ள போதிலும் தமிழகத்தின் அருகில் உள்ள கேரளாவில் கொரோனா பாதிப்பு கடந்த ஆண்டுகளில் சற்று அதிகமாக இருந்தது.

English summary

There are reports that the Kerala government has decided to kill the pigs within a kilometer radius of the private farm in Thrissur, Kerala due to African swine fever.