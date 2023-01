கேரளாவில் மந்தி பிரியாணி சாப்பிட்ட நர்ஸ் திடீர் மரணம்.. 20 பேருக்கு சிகிச்சை.. ஷாக் தகவல்

Thiruvananthapuram

oi-Nantha Kumar R

திருவனந்தபுரம்: கேரளாவில் மந்தி பிரியாணி சாப்பிட்ட அரசு மருத்துவமனை நர்ஸ் வாந்தி, வயிற்றுபோக்கால் பாதிக்கப்பட்டு சிகிச்சையில் இருந்த நிலையில் பரிதாபமாக இறந்தார். மேலும் 20 பேருக்கு மருத்துவமனையில் தொடர்ந்து சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்நிலையில் தான் நர்ஸ் இறப்புக்கான காரணம் பற்றிய விசாரணை தீவிரமாகி உள்ளது.

கேரளா, தமிழ்நாடு உள்பட பல மாநிலங்களில் மட்டன், சிக்கன் வகை உணவுகளை சாப்பிடும் நபர்கள் உயிரிழக்கும் சம்பவங்கள் அவ்வப்போது நடந்து வருகிறது. கடந்த ஆண்டு கூட சிக்கன் ஷவர்மா சாப்பிட்ட கேரளா காசர்கோடு பகுதியை சேர்ந்த 11ம் வகுப்பு கல்லூரி மாணவி தேவநந்தா உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியது.

இந்நிலையில் தற்போது அதுபோன்ற ஒரு சம்பவம் கேரளாவில் நடந்துள்ளது. இந்த முறை மந்தி பிரியாணி சாப்பிட்ட அரசு மருத்துவமனையில் பணியாற்றி வரும் நர்ஸ் இறந்துள்ள அதிர்ச்சி சம்பவம் வெளியாகி உள்ளது. இந்த சோக சம்பவம் பற்றிய விபரம் வருமாறு:

English summary

In Kerala, a government hospital nurse who ate manthi biryani died tragically while suffering from vomiting and diarrhea while undergoing treatment. Another 20 people are being treated at the hospital. In this case, the investigation into the cause of the nurse's death is intensifying.