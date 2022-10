5 ஆண்டுகளில் 12 பெண்கள் மாயம்..அதிர வைக்கும் கேரளா..நரபலியா? விசாரிக்கும் போலீஸ்

Thiruvananthapuram

oi-Jeyalakshmi C

திருவனந்தபுரம்: கேரள மாநிலம் பத்தனம் திட்டா மாவட்டத்தில் கடந்த 5 ஆண்டுகளில் காணாமல் போன 12 பெண்கள் நரபலியா? என போலீஸ் விசாரணை நடத்தி வருகிறது. நரபலி குறித்து விசாரிக்க சிறப்பு புலனாய்வு குழுவையும் கேரளா மாநில காவல்துறை நியமித்துள்ளது.

கேரளா மாநிலத்தில் பத்மா, ரோஸ்லின் என்ற இரண்டு பெண்கள் நரபலி கொடுக்கப்பட்ட விவகாரம் கடும் அதிர்வலைகளை உருவாகியுள்ளது. பணக்காரர் ஆக வேண்டும் என்ற பேரசையில் ஏழை பெண்களை மயக்கி அழைத்து வந்து கொடூரமாக கொலை செய்துள்ளனர்.

கொல்லப்பட்ட பெண்களின் உடல்களை துண்டு துண்டாக வெட்டி நரமாமிசம் சமைத்து சாப்பிட்டுள்ளனர். கொடூர சம்பவம் குறித்து கேட்கும் போதே பலரது ரத்தத்தை உறைய வைக்கிறது.

ஆட்டுக்கறிபோல் கூறுபோட்ட அரக்கர்கள்.. மனித உறுப்புகளை புதைத்து மஞ்சள் செடி நடவு! கேரள நரபலி பயங்கரம்

English summary

