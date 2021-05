சைலஜாவிற்கு நோ சொல்லிவிட்டு.. பினராயிக்கு மீண்டும் வாய்ப்பு.. மருமகனுக்கும் அமைச்சர் பதவி.. சர்ச்சை

Thiruvananthapuram

திருவனந்தபுரம்: கேரளாவில் முதல்வர் பினராயி விஜயன் தலைமையிலான இடதுசாரி எல்டிஎப் கூட்டணி அரசு மே 20ம் தேதி மீண்டும் பதவி ஏற்க உள்ளது. இந்த நிலையில் சிபிஎம் வெளியிட்டு இருக்கும் அமைச்சரவை பட்டியல் பெரிய விமர்சனங்களை சந்தித்துள்ளது.

கேரளாவின் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் கேகே சைலஜாவிற்கு முதல்வர் பினராயி விஜயனின் தலைமையிலான எல்டிஎப் அரசில் மீண்டும் வாய்ப்பு அளிக்கப்படவில்லை. அதேபோல் முன்னாள் அமைச்சர்கள் யாருக்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை.

பி.ஏ.முஹம்மது ரியாஸ், வி.சிவான்குட்டி, வீணா ஜார்ஜ், கே.என்.பாலாகோபால், வி.என்.வாசவன், சாஜி செரியன், பி ராஜீவ், எம்.பி.ராஜேஷ், கே ராதாகிருஷ்ணன், பி நந்தகுமார், மற்றும் எம்.வி.கோவிந்தன் போன்ற இளம் சிபிஎம் தலைவர்களுக்கு இந்த முறை அமைச்சர் பதவி கிடைத்துள்ளது.

Kerala: No chance for Health Minister K K Shailja, But Pinarayi Vijayan gets second term as CM the state, his Son in Law also gets ministry.