கடன் சுமை..வெளிநாடு செல்ல திட்டமிட்ட ஆட்டோ டிரைவருக்கு அடித்த 25 கோடி ஜாக்பாட்..இதுதான் ராஜயோகமா?

Thiruvananthapuram

oi-Jeyalakshmi C

திருவனந்தபுரம்: அதிர்ஷ்டம் வர வேண்டும் என்று நினைத்தால் ஒருவருக்கு எப்படி வேண்டுமானாலும் வரும். கொடுக்குற தெய்வம் கூரையை பிய்த்துக்கொண்டு கொடுக்கும் என்பார். அப்படித்தான் ஆட்டோ டிரைவர் ஒருவருக்கு ஓணம் பண்டிகை லாட்டரியில் ஜாக்பாட் அடித்துள்ளது. கடன் சுமையால் வெளிநாட்டிற்கு வேலைக்கு செல்ல வேண்டும் என்று நினைத்த அவருக்கு அதிர்ஷ்ட தேவதையின் ஆசி கிடைத்துள்ளது. அதுவும் கொஞ்ச நஞ்சமல்ல ரூ.25 கோடி கிடைத்துள்ளது.

கேரள மாநிலம் திருவனந்தபுரத்தைச் சேர்ந்தவர் 32 வயதான ஆட்டோ ஓட்டுநர் அனூப். இவருக்கு சொந்தமாக வீடு கட்ட வேண்டும் என்பது ஆசை. கொஞ்சம் கடன் சுமையும் இருந்தது. வீடு கட்ட வேண்டும் என்று வங்கியில் லோன் கேட்டு விண்ணப்பித்திருந்தார்.

அதே போல கடன் சுமையை தீர்க்க வேண்டும் என்பதற்காக வெளிநாட்டிற்கு சென்று சமையல் வேலை செய்ய வேண்டும் என்றும் முடிவு செய்து அதற்காகவும் முயற்சி செய்து வந்தார்.

இது இந்தியர்களுக்கான அதிர்ஷ்டம்! அமெரிக்க லாட்டரி ஜாக்பாட்டில் 790 மில்லியன் டாலர் வெல்ல வாய்ப்பு!

English summary

kerala onam bumper result 2022: If luck is meant to come to one, it will come anyway. It is said that the giving deity will cover the roof and give. That's how an auto driver has hit the jackpot in the Onam festival lottery. He who thought of going abroad to work because of his debt has received the blessing of the lucky angel. That too is not a small amount and Rs. 25 crores have been received.