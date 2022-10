சந்திரமுகி பாம்பு மாதிரி.. கோவிலை காத்த ராட்சச முதலை! இப்போது.. கதறி அழும் கேரள மக்கள்! என்ன நடந்தது

Thiruvananthapuram

திருவனந்தபுரம்: கேரளாவில் காசர்கோடு மாவட்டத்தில் உள்ள ஒரு கோவிலில் சுத்த சைவ உணவு மட்டுமே சாப்பிட்டு வளர்ந்த கோவில் முதலை உயிரிழந்தது அந்த கோவில் பக்தர்கள் மத்தியில் பெருத்த சோகத்தையும் அதிர்ச்சியையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கேரளாவில் காசர்கோடு மாவட்டம் அனந்தபுரா என்ற கிராமத்தில் பிரசித்தி பெற்ற அனந்தபத்மநாப சுவாமி கோயில் ஒன்று உள்ளது.

ஏரியின் நடுவின் இந்தக்கோவில் அமைந்துள்ளது. கேரளாவில் ஏரியில் அமைந்து இருக்கும் ஒரே கோவில் இதுதான்.

The death of a temple crocodile that grew up eating only vegetarian food in a temple in Kasaragod district in Kerala has caused great sadness and shock among the devotees of the temple.