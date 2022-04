மயக்கமருந்து கொடுத்து “நிர்வாண வீடியோ”வசமாய் சிக்கிய பிரபல நடிகர்! அடுத்தடுத்த சர்ச்சையால் அதிர்ச்சி

Thiruvananthapuram

oi-Rajkumar R

திருவனந்தபுரம் : பிரபல மலையாள தயாரிப்பாளரும், நடிகருமான விஜய் பாபு பெண் நடிகை ஒருவரை மயக்க மருந்து கொடுத்து பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாக புகார் கூறப்பட்ட நிலையில், பாதிக்கப்பட்ட பெண் நடிகை குறித்த அடையாளங்களை ஃபேஸ்புக் லைவ் வெளிப்படுத்தியதாக மேலும் ஒரு குற்றச்சாட்டு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

கடந்த 2017ஆம் ஆண்டு நடிகை ஒருவரை காரில் கடத்திய கும்பல் ஒன்று அவரை பாலியல் வன்கொடுமை செய்து அதை வீடியோவாக எடுத்த சம்பவம் இந்தியா முழுவதும் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

இந்த வழக்கில் பிரபல நடிகர் திலீப் உள்ளிட்ட பலர் குற்றம் சாட்டப்பட்ட நிலையில் அவர் மீது விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது. இந்நிலையில் மீண்டும் இதே போன்ற ஒரு சிக்கலில் மலையாளத் திரையுலகில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

Famous Malayalam producer and actor Vijay Babu has allegedly sexually abused a female actress by giving her anesthesia. another allegation has been registered that Facebook Live revealed the identities of the victim actress.