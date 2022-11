விடாமல் குடும்ப சண்டை.. 2 குழந்தைகளை கொன்றுவிட்டு தாயும் தற்கொலை..கேரளாவில் பயங்கரம்

Thiruvananthapuram

oi-Halley Karthik

திருவனந்தபுரம்: கேரளாவின் மலப்புரத்தில் இரண்டு குழந்தைகளை கொன்று விட்டு தாய் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்துகொண்டுள்ள சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சம்பவம் குறித்து வழக்குப்பதிவு செய்துள்ள காவல்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

குடும்ப தகராறு காரணமாக தற்கொலை செய்துகொண்டாரா அல்லது, கணவனே வேறு பிரச்னை காரணமாக கொலை செய்துவிட்டாரா? எனும் கோணங்களில் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.

English summary

The incident in Malappuram, Kerala where a mother committed suicide after killing her two children has caused great shock. The police have registered a case and are investigating the incident.