ஜாதக மேட்டரே பொய்.. போலீசில் புயலை கிளப்பிய "பாய்சன்" காதலி கிரீஷ்மா.. நிஜமா நடந்ததே வேறயாமே!

Thiruvananthapuram

oi-Shyamsundar I

திருவனந்தபுரம்: கேரளாவில் கொலை செய்யப்பட்ட ஷாரோன் என்ற நபரின் வழக்கில் புதிய திருப்பம் ஏற்பட்டுள்ளது. போலீஸ் விசாரணையில் அதிர்ச்சி அளிக்கும் சில வாக்குமூலங்கள் வெளியாகி உள்ளன.

கேரளா எல்லையில் களியக்காவிளை தாண்டி பாறசாலை பகுதியில் வசித்து வந்தார் ஷாரோன் ராஜ். 23 வயதே ஆன இவர் கல்லூரி படித்து வந்துள்ளார். வேறு கல்லூரியில் படித்து வந்த கிரீஷ்மா என்ற பெண்ணுடன் இவருக்கு காதல் ஏற்பட்டுள்ளது. பேருந்தில் ஒன்றாக பயணம் செய்கையில் இவர்கள் காதலில் விழுந்து உள்ளனர்.

இந்த கிரீஷ்மாதான் தனது காதலன் ஷாரோனுக்கு விஷம் கொடுத்து கொலை செய்துள்ளார். இவர்கள் இருவரும் கல்லூரியில் இருந்தே காதலித்து வந்துள்ளனர்.

