உள்ளாடைகளை அகற்றி மேஜையில் வைக்க சொன்னார்கள்! கதறி அழுதோம்! நீட் தேர்வில் நடந்த கொடுமை: மாணவி பேட்டி

Thiruvananthapuram

திருவனந்தபுரம்: நீட் தேர்வுக்கு வந்த மாணவியின் உள்ளாடையை கழட்ட சொல்லி துன்புறுத்திய சம்பவம் கேரள மாநிலத்தில் சமீபத்தில் அரங்கேறியிருந்த நிலையில், தேர்வு முடித்து உள்ளாடையை மீண்டும் அணிந்து செல்வதற்கு கூட தேர்வு நடத்துபவர்கள் அனுமதிக்கவில்லையென்று 17 வயது மாணவி ஒருவர் குற்றம்சாட்டியுள்ளார். தேர்வின்போது ஏற்பட்ட மன உளைச்சலை அவர் விரிவாக பேட்டியளித்துள்ளார்.

நாடு முழுவதும் கடந்த ஜுலை 17ம் தேதி நீட் தேர்வு நடைபெற்றது. இத்தேர்வின் போது கேரளாவில் ஒரு குறிப்பிட்ட தேர்வு மையத்தில் மாணவிகள் தங்களின் உள்ளாடையை கழற்றிவிட்டு மேலாடையை மட்டும் அணிந்து வந்தாலே தேர்வெழுத அனுமதிக்கப்படுவார்கள் என வற்புறுத்தப்பட்டதாக புகார் எழுந்துள்ளது.

A 17-year-old student has alleged that the examiners did not even allow her to put her underwear back on after completing the exam, after the recent incident in Kerala state where a student was harassed to take off her underwear for the NEET exam. He has given a detailed interview about the stress during the exam.