இறுதி சடங்கு கூட செய்யவில்லை.. உதவுங்கள்.. கேரளாவில் நரபலி தரப்பட்ட தமிழ்ப்பெண்ணின் குடும்பம் கதறல்

திருவனந்தபுரம்: கேரளாவில் இரு பெண்கள் நரபலி கொடுக்கப்பட்ட சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருந்த சிலையில், உயிரிழந்த இருவரில் ஒருவர் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த பத்மா என்பது அதிர்ச்சியை உருவாக்கியிருந்தது.

இந்நிலையில் உயிரிழந்த பத்மாவின் மகன் கேரளாவில் தனது தாயின் உடலை பெற சென்றிருக்கும் நிலையில் அம்மாநில அரசு தனக்கு எவ்வித உதவியும் செய்யவில்லை என்று குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

இந்த கொலை வழக்கில் உரிய நீதி கிடைக்க வேண்டும் எனவும் மகன் செல்வராஜ் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

In Kerala, where the incident of human sacrifice of two women caused a stir, one of the two victims was Padma from Tamil Nadu. In this case, Padma's son has gone to Kerala to collect his mother's body and has accused the state government of not helping him. Son Selvaraj insisted that justice should be done in this murder case.