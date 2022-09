சிறுத்தைகள் “நோ பிராப்ளம்”.. விலைவாசி, வேலையின்மை பற்றி கவலைப்படுங்க மோடி - சீறிய ராகுல் காந்தி

Thiruvananthapuram

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

திருவனந்தபுரம்: சிறுத்தைகளை திறந்துவிடுவதை பற்றி தனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை என்றும், அத்தியாவசிய பொருட்கள் விலையேற்றம் மற்றும் வேலையின்மை விகிதம் ஆகியவற்றின்மீதும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி கவலைப்பட வேண்டும் என்று காங்கிரஸ் எம்பி ராகுல் காந்தி தெரிவித்துள்ளார்.

பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் 72ஆவது பிறந்தநாள் இன்று கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. இதனை வேற்றுமையில் ஒற்றுமை என்ற பெயரில் 15 நாட்களுக்கு பாரதிய ஜனதா கட்சி கொண்டாடி வருகிறது. அக்டோபர் 2ஆம் தேதி வரை 15 நாட்களும் பாஜக கொண்டாடுகிறது.

இதில் நாடெங்கும் உள்ள அனைத்து மாவட்டங்களிலும் ஒரே இந்தியா மகத்தான இந்தியா என்ற பிரச்சாரத்தில் பாஜக தொண்டர்கள் ஈடுபட திட்டமிட்டுள்ளார்கள். அத்துடன் பிரதமர் மோடிக்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்து சொல்ல நமோ ஆப்பில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

