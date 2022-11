"கண்ணை மூடுடா".. கொஞ்சிய க்ரீஷ்மா.. "மயங்கிய" ஷாரோன்.. அவ்வளவு சொல்லியும்.. குமுறி அழும் குடும்பம்

Thiruvananthapuram

oi-Hemavandhana

திருவனந்தபுரம்: பாறசாலை போலீசாரின் அஜாக்கிரதையால்தான் தங்கள் மகனை இழந்து தவிக்கிறோம் என்று, ஷாரோனின் குடும்பத்தினர் கதறி அழுது குற்றஞ்சாட்டி வருகிறார்கள்.

விஷம் வைத்து, காதலனை கொன்ற க்ரீஷ்மாவின் உடல்நிலை ஓரளவு தேறி உள்ள நிலையில், தொடர் விசாரணையை அவரிடம் போலீசார் மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

குறிப்பாக, அந்தரங்க போட்டோக்கள் குறித்த விஷயங்களை போலீசாரிடம் வாக்குமூலத்தில் தெரிவித்ததையடுத்து, இந்த வழக்கில் திருப்பு முனை ஏற்பட துவங்கியது.

விசாரிப்பதில் பல்வேறு சிக்கல்.. கல்லூரி மாணவர் ஷாரோன் கொலை வழக்கு தமிழகத்துக்கு மாற்றம்? என்னாச்சு

English summary

Where are they going to hear Sharon murder case and Will the criminals be arrested