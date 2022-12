அக்கவுண்டில் தப்பா விழுந்த ரூ.2.44 கோடி! லோன் கட்டி, ஐ போன் வாங்கிய கேரள இளைஞர்.. பிறகுதான் ட்விஸ்ட்

Thiruvananthapuram

oi-Halley Karthik

திருவனந்தபுரம்: கேரளாவில் தனது வங்கி கணக்குக்கு தவறுதலாக வந்த ரூ.2.44 கோடி தொகையை திருப்பி கொடுக்காமல் அதைக்கொண்டு வீட்டு லோனை அடைத்து, ஐ போன் வாங்கி, ஆன்லைன் வர்த்தகத்தில் ஈடுபட்டு, பங்குச் சந்தையில் முதலீடு செய்த இளைஞர் பிறகு, வசமாக சிக்கிக்கொண்ட பரபரப்பு சம்பவம் கேரளாவில் நடந்துள்ளது.

திருச்சூர் அருகே உள்ளன அரிம்பூரைச் சேர்ந்தவர் நிதின். இவர் ஒரு செல்போன் ஷோரூமில் வேலை செய்து வருகிறார். இவருடைய நண்பன் மனு தனியார் நிறுவனம் ஒன்றில் பணியாற்றி வருகிறார். இந்நிலையில் சமீபத்தில் இருவரும் தனித்தனியே வங்கியில் கடன் பெற்று வீடு கட்டியுள்ளனர். லட்சக்கணக்கில் வாங்கப்பட்ட கடனுக்கு தற்போது வட்டி கட்டி வருகின்றனர்.

வாழ்க்கையில் பெரும் பணக்காரர்களாக மாற என்று இருவரும் அடிக்கடி பேசி வந்துள்ளனர். இவ்வாறு பேசும்போதெல்லாம் மனு தனது நண்பன் நிதினுக்கு அட்வைஸ் கொடுத்து வந்திருக்கிறார். அதாவது கொஞ்சம் காசு சேர்த்தால் போதும் ஆன்லைன் டிரேடிங் செய்யலாம் என்றும் அதேபோல பங்கு சந்தையில் முதலீடு செய்யலாம் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார்.

English summary

In Kerala, a youth who used the amount of Rs 2.44 crore mistakenly credited to his bank account to pay off a home loan, bought an iPhone, engaged in online trading and invested in the stock market has been arrested along with his friend.