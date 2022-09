'சாவி' கூர்க்காகிட்ட கூடத்தான் இருக்கு.. ‘வெள்ளை அடிச்சு தரட்டும்’- ஈபிஎஸ் பற்றி ஓபிஎஸ் டீம் சுளீர்!

Trichy

oi-Vignesh Selvaraj

திருச்சி : கூர்க்காவிடம் சாவி இருக்கிறது என்பதற்காக அந்த இடமே அவருக்குச் சொந்தம் என்றாகிவிடாது. சாவி இருக்கிறது என்பதால் அதிமுக அலுவலகம் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு சொந்தமாகி விடுமா என அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் கு.ப.கிருஷ்ணன் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

அதிமுக தலைமை அலுவலகத்தில் ஜூலை 11ஆம் தேதி நடந்த மோதலைத் தொடர்ந்து, உயர் நீதிமன்ற உத்தரவின்படி அதிமுக அலுவலக சாவியை எடப்பாடி பழனிசாமி வசம் ஒப்படைக்கப்பட்டது.

இதனை எதிர்த்து ஓ.பன்னீர்செல்வம் உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்த நிலையில், அவரது மனு தள்ளுபடி செய்யப்பட்டது.

இதற்கிடையே எடப்பாடி பழனிசாமி, அதிமுக தலைமை அலுவலகத்திற்குச் சென்ற நிலையில், ஓ.பன்னீர்செல்வமும் அங்கு செல்லத் திட்டமிட்டு வருகிறார்.

