ஜல்லிக்கட்டு... (1)... பொங்கல் சிறப்பு தொடர் கதை!

எழுத்தாளர் லதா சரவணன் வழங்கும் பொங்கல் சிறப்பு மினி தொடர் கதை.. ஜல்லிக்கட்டு.

English summary

Writer Latha Saravanan's mini Pongal special story. The story revolves around a love pair with the background of Jallikkattu.