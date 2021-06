கன்னத்தில்... 3 வாட்டி "கிஸ்" கொடுத்தால்.. ஒரு திடீர் தொடர்!

Art Culture

பூமிப் பந்தில் ஒவ்வொரு பிரதேசத்திலும் ஒரு வித்தியாசம் புதைந்திருக்கும்.. இந்தியாவின் ஓட்டை வடையைப் பார்த்து ஆச்சரியப்படாத வெள்ளைக்காரர்கள் இருக்க முடியாது.. இப்படி ஒவ்வொரு நாட்டிலும் ஒரு நூதனம், வினோதம், விசித்திரம்... என அடுக்கிக் கொண்டே போகலாம்.

இது சின்ன வாழ்க்கை.. எத்தனை காலம் இது நீடிக்கும் என்று யாருக்குமே தெரியாது.. ஆனால் வாழும் ஒவ்வொரு நொடியையும் கலர்ஃபுல்லாக வைத்துக் கொள்ள நம்மால் முடியும்.. என்ன.. அதற்கென கொஞ்சம் மெனக்கெட்டால் போதும்.. வாழ்க்கை அழகாக மாறி விடும்.

உலகம் முழுவதும் கொட்டிக் கிடக்கும் ஆச்சரியக் குவியல்களுக்குள் மூக்கை நுழைத்து என்னெல்லாம் இருக்கிறது என்று பார்த்தால் உண்மையிலேயே இப்படியெல்லாமா இருக்கு என்று நமக்குள் ஒரு அயர்ச்சி எட்டிப் பார்க்கத்தான் செய்கிறது.. அப்படி நாம என்னதான் பார்த்தோம் என்பதை உங்களிடமும் பங்கிட்டுக் கொள்ளவே இந்த திடீர் தொடர்..

Kiss Day: மறந்துவிடாதீங்க.. இன்னிக்கு 'கிஸ் டே' பாஸ் ! முத்தம் பற்றி சில முத்தான தகவல்

English summary

Dutch are following three kiss tradition for long and it is followed also in countries like Switzerland and Belgium.