ஆடி மாதத்தில் கடகத்தில் சூரியன் மகரத்தில் சனி - எதிர் எதிர் பார்வையால் யாருக்கு என்ன பாதிப்பு

சென்னை: சூரியன் சிவனின் அம்சம். சக்தியின் அம்சமான கடக ராசியில் பயணிக்கும் காலம் ஆடி மாதம். இந்த மாதத்தில் சூரியன் கடக ராசியில் சஞ்சரிக்க மகர ராசியில் உள்ள சனியின் பார்வை நேரடியாக சூரியனுக்கு கிடைக்கிறது. சூரியன் சனி சேர்க்கை மற்றும் பார்வையானது சில ராசிக்காரர்களுக்கு வேலை மற்றும் தொழிலில் பாதிப்பை உருவாக்கும். ஜென்ம ஜாதகத்தில் சூரியன் - சனி பார்வை, சேர்க்கை உள்ளவர்கள், தொடர்ந்து ஒரு வேலையிலோ, தொழிலிலோ நீடிக்க முடியாது என்பதை அனுபவத்தில் உணரலாம்.

கடக ராசியில் ஏற்கனவே செவ்வாய் சஞ்சரிக்க அங்கே போய் இணையும் சூரியனின் நேரடியான பார்வை சனிபகவானுக்கு கிடைக்கிறது. இந்த கிரகங்களின் சஞ்சாரமும் பார்வைகளும் சில ராசிக்காரர்களுக்கு நன்மைகளையும் சிலருக்கு தீமைகளையும் தரும்.

சனியும் செவ்வாயும் பகை கிரகங்கள் ஒரு ராசியில் சஞ்சரித்தாலோ பார்த்துக்கொண்டாலோ பிரச்சினைதான். அதுபோல சூரியனும் சனியும் ஒரே ராசியில் சஞ்சரித்தாலோ எதிர் எதிராக பார்த்துக்கொண்டாலோ பாதிப்புதான். இன்று முதல் கடக ராசியில் சஞ்சரிக்கும் சூரியனுக்கு மகர ராசியில் பயணிக்கும் வக்ர சனியின் பார்வை கிடைக்கிறது. மேஷம் முதல் மீனம் வரை 12 ராசிக்காரர்களுக்கும் என்னென்ன பலன் கிடைக்கும் பரிகாரங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றும் பார்க்கலாம்.

English summary

Sun Saturn combination and vision can create impact on work and career for some astrologers. The Sun in the zodiac sign of Capricorn gets the view of Saturn traveling in a curved position in the zodiac sign of Capricorn. So let's see who will be affected.