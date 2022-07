ராமேஸ்வரத்தில் ஆடி திருக்கல்யாண திருவிழா...வெள்ளித்தேரில் வீதி உலா வந்த அம்மன்

Astrology

oi-Jeyalakshmi C

ராமநாதபுரம்: ராமேஸ்வரம் அருள்மிகு ராமநாத சுவாமி திருக்கோயில் ஆடி திருக்கல்யாண திருவிழாவையொட்டி வெள்ளி தேரோட்டம் நடைபெற்றது. இதில் மின் விளக்குகளால் அலங்காரத்துடன் கூடிய வெள்ளி ரதத்தில் அருள்மிகு பர்வதவர்த்தினி அம்பாள் எழுந்தருளி பக்தர்களுக்கு காட்சி அளித்தார்.இதில் ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டு வெள்ளி ரதத்தை வடம் பிடித்து இழுத்தனர்.

ராமேஸ்வரம் இந்துக்களின் புண்ணிய பூமி ஆகும். ராமபிரான் ராவணனையே வாதம் செய்த பிறகு சீதையை சிறை மீட்டு வரும்போது ராமபிரானுக்கு பிரம்மஹத்தி தோஷம் பிடித்தாது. அதனால் சீதை மணலால் ஒரு சிவலிங்கத்தை உருவாக்கினார்.

அந்த மணல் சிவலிங்கத்தை பிரதிஷ்டை செய்து ராமபிரானும் சீதாதேவியும் அந்த சிவலிங்கத்தை வணங்கினார்கள். அந்த லிங்கம் ராமேஸ்வரம் ராமநாதசுவாமி ஆகும். இங்கு வரும் பக்தர்களுக்கு தோஷங்கள், பாவங்கள் விலகும் என்பது ஐதீகம்.

English summary

Aadi Thirukalyana festival in Rameswaram:( ராமேஸ்வரம் ஆடி திருக்கல்யாண திருவிழா) On the occasion of Aadi Thirukalyana festival at Rameswaram Arulmiku Ramanatha Swamy Temple, a silver chariot was held. In this, auspicious Parvadavarthini Ambal got up in a silver chariot decorated with electric lights and gave a show to the devotees. A large number of people participated in this and pulled the silver chariot by a rope.