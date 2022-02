திருவாரூரில் தியாகராஜர் கோவிலில் பங்குனி 1ல் ஆழித்தேரோட்டம்... இவ்வளவு பிரம்மாண்டமா

Astrology

திருவாரூர்:

திருவாரூரில் தியாகராஜர் கோவில் ஆழித்தேர் கட்டுமானப் பணிகள் மும்முரமாக நடைபெற்று வருகிறது. மார்ச் 15ஆம் தேதி தேரோட்டம் நடக்கிறது. பிரம்மாண்ட ஆழித்தேர் கட்டுமானப்பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. உயர்ரக மரங்களால் 36 அடி உயரத்தில் நிலையாக அமைக்கப்பட்டுள்ள 5 அடுக்குகளை கொண்ட பீடத்தின் மீது மூங்கில் மற்றும் பனமர துண்டுகளை கொண்டு தேர் கட்டுமானப் பணிகள் மும்முரமாக நடைபெற்று வருகின்றன.

சைவ சமய மரபில் பெரியகோவில் என்று அழைக்கப்படுவது திருவாரூர் தியாகராஜர் கோவிலாகும். இக்கோவிலில் ஆழித்தேர் மிகவும் பிரசித்தி பெற்றது. ஆசியாவிலேயே மிகப்பெரிய தேராக இத்தேர் விளங்குகிறது. மக்கள் கடலில் உருண்டு வரும் பெரிய தேர் என்பதால் மக்கள் இத்தேரை ஆழித்தேர் என அழைக்கின்றனர். ஆரூரா...தியாகேசா என்று பக்தர்கள் முழக்கமிட பிரம்மாண்டமான தேர் ஆடி அசைந்து வருவதைக் காண கண்கோடி வேண்டும்.

ஆழித்தேரோட்ட விழாவை திருநாவுக்கரசரும், திருஞானசம்மந்தரும் முன்னின்று நடத்தியிருப்பதும், அதனை சுந்தரர் கண்டு பரவசப்பட்டிருப்பதாகவும் வரலாறுகள் தெரிவிக்கின்றன. இத்தகைய பெருமைகளை கொண்ட ஆழித்தேர் பல நூற்றாண்டுகளாக நடைபெற்று வருகிறது.

English summary

Aazhi Ther in Tiruvarur: (திருவாரூர் ஆழித்தேரோட்டம்) Construction work on the Thiyagaraja Temple Aazhi Ther in Thiruvarur is in full swing. The election will take place on March 15. Construction of the Great Depression is underway.