உங்க ஜாதகத்தில் இந்த யோகங்கள் இருந்தால் நீங்க ராஜாதான் - செல்வம் வீடு தேடி வரும்

Astrology

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: ஒருவருக்கு செல்வம், செல்வாக்கு, பதவி, புகழ் கிடைக்க எப்படிப்பட்ட கிரக அமைப்புக்கள் இருக்க வேண்டும் என்பதை மிகச்சிறந்த ஜோதிட நூல்களான ஜாதக அலங்காரம், பல தீபிகை, சந்திர காவியம், பிருகத் ஜாதகம் ஆகிய நூல்களில் சொல்லப்பட்டுள்ளது. மகாராஜா யோகம், சக்கரவர்த்தி யோகம், சிங்காதன யோகம் என பல நூற்றுக்கணக்கான யோக அமைப்புகள் பற்றி ஜோதிட நூல்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அதன் அடிப்படையில் நம் ஜாதகத்தில் என்ன யோகம் இருக்கிறது என்பதைத் தெரிந்து கொள்ளலாம்.

ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட கிரகங்களின் சேர்க்கையாலும், ஒரு கிரகம் மற்றொரு கிரகத்தின் சம்மந்தம் பெறுவதாலும், ஒரு கிரகம் குறிப்பிட்ட ஸ்தானத்தில் ஆட்சி, உச்சம் போன்ற நிலைகளில் இருந்தாலும் ஏற்படக்கூடிய விளைவுகள் யோகம் எனப்படும். இந்த யோகம், சுபயோகம், அவயோகம் என்று இரண்டு வகைப்படும். பெரும்பாலான ஜாதகங்களில் சுபயோகங்கள் ராஜ யோகங்கள் இருந்தும் அந்த ஜாதகர் வாழ்க்கையில் அடி மட்ட நிலையில் இருப்பார். இதற்குக் காரணம் அந்த யோகங்கள் பங்கமாகியிருக்கும் யோகங்கள் பற்றி பார்க்கும் அதே நேரத்தில் யோக பங்கம் பற்றியும் நாம் பார்க்கலாம்.

3600 யோகங்கள் இருப்பதாக பழைய மூல நூல்களில் குறிப்புகள் காணப்படுகின்றன. இதில் முதலாவதாக வருவது பஞ்ச மஹா புருஷ யோகம். இந்த யோகம் பஞ்ச மஹாபுருஷர்களால் ஏற்படக்கூடியது. நவகிரகங்களில் செவ்வாய், புதன், குரு, சுக்கிரன், சனி, இவ்வைந்து கிரகங்களுக்கும் பஞ்ச மஹாபுருஷர்கள் என்று பொதுவாக ஒரு பெயர் உண்டு. இந்த யோகத்தை, செவ்வாயால் ஏற்படக்கூடிய ருச்சக யோகம். புதனால் ஏற்படக்கூடிய பத்திரை யோகம். குருவால் ஏற்படக்கூடிய ஹம்ச யோகம், சுக்கிரனால் ஏற்படக்கூடிய மாளவியா யோகம் சனியால் ஏற்படக்கூடிய சச யோகம், என்று 5 வகையாக பிரிக்கலாம். இது தவிர ஜாதகத்தில் இருக்கும் கிரகங்கனின் நிலையை பொருத்து சில முக்கிய யோகங்களை பட்டியலிடுகிறோம் உங்க ஜாதகத்தில் இந்த யோகங்கள் இருக்கிறதா என்று பாருங்கள்.

English summary

The first mentioned here is a Raja Yoga. Raja Yoga means royal union, it is formed by the association of planets and the houses they rule. Raja Yoga is formed by a planet of a kendra house together with a planet of a triconal house.