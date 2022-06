குரு பெயர்ச்சி..குரு தரும் ஹம்ச யோகத்தால் கோடீஸ்வர யோகம் யாருக்கு தேடி வரும் தெரியுமா?

Astrology

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: பஞ்சமகா புருஷ யோகத்தில் குரு பகவான் தரும் ஹம்ச யோகம் மிகவும் முக்கியமானது. காரணம் ஜோதிடத்தில் மகா சுபர் குருபகவான். குரு பகவான் லக்ன கேந்திரங்களில் ஆட்சி உச்சம் பெற்று வலுக்கும் போது ஒருவருக்கு ஹம்ச யோகம் அமைகிறது. ஜாதக ரீதியாக மேஷம்,கடகம்,துலாம், மகரம் தனுசு, மீனம், மிதுனம், கன்னி ராசிக்காரர்கள், லக்னகாரர்களுக்கும் ஹம்யயோகம் அமைகிறது. இந்த குருப்பெயர்ச்சியால் யாருக்கு ஹம்ச யோகம் அமைகிறது கோடீஸ்வர யோகம் தேடி வரப்போகிறது என்று பார்க்கலாம்.

ஜாதக ரீதியாக ஹம்சயோகம் அமையப்பெற்றவர்களுக்கு அம்சமான வாழ்க்கை அமையும். ஒருவரது ஜாதகத்தில் குரு பகவான் அவரது சொந்த ராசியான தனுசு ராசியிலேயோ, மீன ராசியிலேயோ இருந்தாலும், குரு பகவான் உச்சம் பெறும் ராசியான கடக ராசியிலே சஞ்சாரம் செய்தாலும் அந்த ஜாதகருக்கு ஹம்ச யோகம் ஏற்படுகிறது. ஹம்சயோகம் அமையப்பெற்றவர்களுக்கு தனம், புத்திரபாக்கியம் அற்புதமாக அமையும். ஹம்சயோகம் வலுவாக அமையும் அந்த தசாபுத்தி காலத்தில் பலவித நன்மைகளை கொடுக்கும். லக்ன கேந்திரங்களில் ஆட்சி உச்சம் பெறும் போது இந்த யோகம் அமைகிறது.

குருபகவான் தன காரகன், புத்திரகாரகன். குரு பகவான் ஒருவரின் ஜாதகத்தில் நன்றாக இருந்தால் அவரது தசாபுத்தி காலத்தில் கோடீஸ்வர யோகம் பெறும் அளவிற்கு அள்ளிக்கொடுப்பார். அதே சரியில்லாத நிலையிலோ வலுவிழந்தோ, நீசமடைந்தோ இருந்தால் அவரது தசாபுத்தியில் பாதிப்புகளை ஏற்படுத்துவார்.

English summary

Guru Peyarchi palan Hamsa yogam: (குருபகவான் தரும் ஹம்ச யோகம்) Guru hamsa yogam gets Mithunam,Kanni,Dhanusu and Meenam. Hamsa Yoga at birth will be a king, a high political or government dignitary respected by good people. Hamsa yoga for Cancer Jupiter will get directional strength also here. Native will be having good thoughts, kindness, and good attitude.