குரு பெயர்ச்சி 2022: எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு வேலையில் சிக்கல்? யாருக்கு புரமோசன் கிடைக்கும்

சென்னை: ஒருவருக்கு நல்ல வேலையும் சம்பள உயர்வும் கிடைக்க குருபகவானின் அனுக்கிரகம் அவசியம். இந்த குரு பெயர்ச்சியால் எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு புரமோசன், சம்பள உயர்வும் கிடைக்கும்? யாருடைய வேலையில் சிக்கல் ஏற்படும் என்று பார்க்கலாம்.

உலகமே கொரோனாவின் பிடியில் சிக்கியதால் பலரது வேலை பறிபோய்விட்டது. நிறைய பேருக்கு சம்பள குறைப்பு செய்துள்ளதால் மன அழுத்தம் கஷ்டத்திற்கு ஆளாகி வருகின்றனர். இனியாவது நமக்கு நல்ல காலம் பிறக்குமா? அரசு வேலை கிடைக்குமா என்று சிலர் எதிர்பார்த்துக்கொண்டுள்ளனர். சம்பள உயர்வும் புரமோசனும் கிடைக்குமா என்று பலரும் காத்துக்கொண்டுள்ளனர்.

சுப கிரகமான குருபகவான் தனது ராசியான மீன ராசியில் ஆட்சி பெற்று அமர்ந்துள்ளார். குருபகவானின் பார்வை கடகம், கன்னி, விருச்சிகம் ராசிகளின் மீது விழுகிறது. சில ராசிக்காரர்களுக்கு தொழில் ஸ்தானத்தின் மீது குருபகவானின் பார்வை படுகிறது. இந்த குரு பெயர்ச்சியால் எந்தெந்த ராசிக்காரர்களுக்கு வேலை தப்பும், வேலையில் சிக்கல் ஏற்படும் என்று பார்க்கலாம்.

Guru Peyarchi palan 2022: ( குரு பெயர்ச்சி பலன் 2022 வேலை புரமோசன் யாருக்கு கிடைக்கும்) With this Guru shift Kumbam to Meenam we can see which astrologers will get good job, promotion, salary increase.