கார்த்திகை மாத ராசி பலன் 2021: துலாம் முதல் மீனம் வரை பிறந்த ராசிக்காரர்களுக்கு எப்படி இருக்கும்?

Astrology

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: செவ்வாய் பகவானின் ஆதிக்கம் நிறைந்த விருச்சிக ராசியில் சூரிய பகவான் சஞ்சரிக்கும் மாதம் கார்த்திகை மாதம். இந்த மாதத்தில் நவ கிரகங்களின் சஞ்சாரம் கூட்டணி ஆகியவற்றைப் பொருத்து துலாம், விருச்சிகம், தனுசு, மகரம், கும்பம், மீன ராசிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு பலன்கள் எப்படி இருக்கும் என்று பார்க்கலாம்.

கார்த்திகை மாதம் பிறக்கும் போது 12 ராசிகளில் நவ கிரகங்களின் சஞ்சாரத்தைப் பார்த்தால் மேஷ ராசியில் சந்திரன், ரிஷப ராசியில் ராகு துலாம் ராசியில் செவ்வாய், புதன், விருச்சிகத்தில் சூரியன்,கேது தனுசு ராசியில் சுக்கிரன்,மகர ராசியில் குரு சனி என கிரகங்கள் சஞ்சரிக்கின்றன.

கிரகங்கள் இடப்பெயர்ச்சியைப் பார்த்தால் கார்த்திகை 4ஆம் தேதி புதன் விருச்சிக ராசிக்கு சென்று சூரியன் கேது உடன் இணைகிறார். குருபகவான் திருக்கணித பஞ்சாங்கப்படி கும்ப ராசிக்கு செல்கிறார். கார்த்திகை 18ஆம் தேதி செவ்வாய் விருச்சிக ராசிக்கு சென்று சூரியனுடன் இணைந்து தனது வீட்டில் ஆட்சி பெற்று அமர்கிறார். 22ஆம் தேதி சுக்கிரன் தனுசு ராசியில் இருந்து மகர ராசிக்கு செல்கிறார். புதன் 23ஆம் தேதி தனுசு ராசிக்கு செல்கிறார். இந்த கிரகங்களின் மாற்றம் பார்வைகள் எந்த ராசிக்கு அதிர்ஷ்டத்தைத் தரப்போகிறது என்று பார்க்கலாம்.

English summary

Karthigai matham is the month in which the Lord Sun travels in the Viruchigam dominated by Chevvai. This month we will see how the benefits will be for those born in Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius and Pisces from November 17th to December 15th depending on the new planetary travel alliance.