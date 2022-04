18 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு துலாம் ராசிக்கு இடப்பெயர்ச்சியான கேது - யாருக்கு என்ன பலன்கள் கிடைக்கும்

Astrology

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: துலாம் ராசியில் அமர்ந்துள்ள கேது சுக்கிரனை போல செயல்பட உள்ளார். 18 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு துலாம் ராசியில் இடப்பெயர்ச்சியாகியுள்ள கேதுவினால் எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு எப்படிப்பட்ட பலன்கள் கிடைக்கும் என்று பார்க்கலாம்.

ராகுவும் கேதுவும் நிழல் கிரகங்கள் என்பதால் எதிர்திசையில் சுழலும். சொந்த வீடு இல்லை என்பதால் எந்த கிரகத்தின் வீட்டில் அமர்கின்றனவோ அந்த கிரகத்தைப் போல செயல்பட்டு பலனைத் தரப்போகின்றனர்.

துலாம் ராசி சுக்கிரனின் சொந்த வீடு. செவ்வாய் பகவான் அழகு, செல்வத்திற்கு அதிபதி. எனவே கேதுவும் சுக்கிரனைப் போல பலனைத் தரப்போகிறார்.

English summary

Rahu ketu peyarchi 2022: (ராகு கேது பெயர்ச்சி 2022 துலாம் ராசியில் உள்ள கேதுவால் பலன்கள்) Ketu transit to Thulam after 18 years, can see what benefits are available to these 12 zodiac sign.