கிருஷ்ண ஜெயந்தி 2021: குசேலரை கோடீஸ்வரர் ஆக மாற்றிய கண்ணன் - நகை வாங்கினால் செல்வம் பெருகும்

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: அன்போடும், நட்போடும் ஒருபிடி அவல் கொடுத்ததை ஏற்று நண்பர் குசேலரின் வாழ்க்கையையே மாற்றியவர் பகவான் கிருஷ்ணன். எனவேதான் கிருஷ்ண ஜெயந்தி நாளில் எத்தனையோ பலகாரங்களை படைத்து வழிபட்டாலும் அவல் படைத்து வழிபடுகின்றனர். அன்றைய தினம் தங்க நகைகள் வாங்கவும் சிறந்த நாளாகும்.

கிருஷ்ணரின் நண்பர் குசேலர், ஏழையாக மனைவி குழந்தைகளுடன் வசித்த அவரை செல்வந்தராக்கினார் பகவான். அதுவும் நண்பர் ஆசையாக கொடுத்த ஒருபிடி அவலை வாங்கி சாப்பிட்டு பொன்னும் மணியும் அவருக்கே தெரியாமல் பரிசளித்தார். கிருஷ்ண ஜெயந்தி நாளில் நாம் வாங்கும் தங்க நகைகள் மேலும் பெருகும் என்ற நம்பிக்கை உள்ளது.

கிருஷ்ணரும், குசேலர் என்கிற சுதாமாவும் ஒன்றாக குருகுலத்தில் படித்தவர்கள். ஒருநாள் குருவின் மனைவி, கிருஷ்ணருக்கும் குசேலருக்கும் அவல் தயாரித்து கொடுத்தார். ஆனால் குசேலரோ கிருஷ்ணணுக்கு அதை சரிபங்கு கொடுக்காமல் அத்தனை அவலையும் குசேலனே சாப்பிட்டார். அதை நினைத்து கிருஷ்ணர் கவலைப்படவில்லை. ஆனால் குருவோ, "குசேலன் செய்த மிகப் பெரிய பாவச்செயல் இது என்று கூறியதோடு குசேலா நீ வறுமையில் வாடுவாய் என்று சாபமிட்டார்.

Lord Krishna changed the life of his friend Kucelar by accepting what Aval gave him with love and friendship. That is why on the day of Krishna Jayanti, no matter how many forks are created and worshiped, they are created and worshiped. That day is also the best day to buy gold jewelry.